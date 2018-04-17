ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 11 yılda 8 personelinin intihar ya da şüpheli ölüm haberleriyle ilgili konuştu

Türkiye'yi sarsan ASELSAN ölümleri ile ilgili önemli açıklama ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'e konuşan Görgün, dosyaların savcılıkta olduğunu belirtti.



İşte Güngör'ün Murat Çelik'e yaptığı o açıklama



"Son 11 yılda 8 personelinin intihar ya da şüpheli ölüm haberiyle gündeme geldi ASELSAN.Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’e bu konuyu ve personel üzerindeki etkilerini de sordum son olarak.



- Evet maalesef böyle bir gündemimiz var. Konu şu anda savcılıkta. İnceleniyor. Birkaç defa incelenmiş ama somut bir şey bulunamamış. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama bakın şöyle bir örnek de var. Mesela intihar edenlerden biri seneler önce ASELSAN’da çalışmış. Ayrıldıktan 7-8 sene sonra intihar etmiş. Ama haberler ASELSAN personeli diye çıktı. Her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta.



- Negatif her haber, hele de bu tür haberler, aidiyet duygusunun olduğu her yerde insanları demoralize eder tabii ama bizim mühendislerimiz işlerine konsantre şekilde ve çok yoğun çalışmaya devam ediyorlar."



ulusal.com.tr