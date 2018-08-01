Yeni nesil top sistemi geliştirme çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildi. ASELSAN tarafından geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi yapılan testlerde mühimmatı, ses hızının 9 katı hızla fırlatmayı başardı. Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı.

Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanmıştı.



Testlerde bu hızı da aştı.



ASELSAN'ın geliştirdiği Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, Konya-Karapınar'da gerçekleştirilen testlerde ses hızının 9 katı hızla hedefe gönderildi.



Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı. Bu değerin barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geldiği belirtildi.



Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor.



Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni geçen yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtmıştı.



Elektromanyetik savunma sistemleri geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor.