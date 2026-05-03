ASELSAN şantiyesinde kalıp çöktü: Yaralılar var!

Olay, Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi’nde bulunan ASELSAN şantiye alanında meydana geldi. İnşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle beton kalıplarının çökmesi sonucu, o sırada bölgede çalışan 5 işçi yaralandı. Şans eseri işçilerin hafif yaralarla kazayı atlattığı bildirildi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kontrol ve tedavi amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Yetkililer, kazanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.