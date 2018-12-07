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"Asgari ücret 2 bin 500 tl olmalı"

Asgari ücret gündemin en önemli konuları arasında. Vatandaş bin 600 liranın yetmediğini söylüyor. Peki çekirdek bir aile kaç liraya geçimini sağlar, halka sorduk.

"Asgari ücret 2 bin 500 tl olmalı"

Asgari ücret emekçilerin yakından takip ettği bir konu. İlk görüşme yapıldı, gözler şimdi 2.sinde... Peki vatandaş, mevcut asgari ücretle yani bin 600 lira ile geçinebiliyor mu?

Siirt halkı, asgari ücretin en az  2 bin ile 2 bin 500 lira arasında olmasını istiyor.

Ev kiraysa bir de buna faturalar eklenince elde para kalmıyor. 

Batı'ya göre Doğu ve Güneydoğu'da iş olanağı az. Ancak göç edenler de geçim sıkıntısıyla boğuşuyor.

Ekonomik krizdeki dalgalanma birçok ürüne zam olarak yansıdı. Geçim sadece asgari ücretli için zor değil.

ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt #Asgari ücret
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