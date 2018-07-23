Âşık atışmalarımız, türkülerimiz, sözlü kültürümüzü geçmişten bu güne kesintisiz taşıyor... İşte bu gelenek Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşıyor. “Aşıklar ve Türkü Şöleni” bu yıl 10’uncu kez düzenlendi. Etkinlikte aşıklar atıştı, yurttaşlar doyasıya eğlendi.

Ellerinde sazlar, sokak sokak dolaştılar. Ardahan’ın Posof ilçesi, aşıkların atışmalarına sahne oldu.



Posof Belediyesince bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Aşıklar ve Türkü Şöleni” nde renkli görüntüler oluştu.



Türkiye’nin dört bir yanından gelen aşıklar, Aşıklık geleneğini yaşatmanın haklı gururunu yaşadılar. Şölende onlar atıştı, yurttaşlar da doyasıya eğlendi.



Konser etkinlikleri yapıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Şölende ayrıca, yöresel deve oyunu da sergilendi.



Halat çekme yarışının da yapıldığı şölen, türkülerle eşliğinde son buldu.



ulusal.com.tr