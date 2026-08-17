"Asıl mağdur benim" demişti! Eşini ve oğlunu onlarca yerinden bıçaklayan katilin cezası belli oldu

Adana'da eşini 39, oğlunu ise 49 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Cem Suna'ya verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Suna'nın avukatlarının itirazını değerlendiren Yargıtay, cezada herhangi bir indirim yapmadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Asıl mağdur benim" demişti! Eşini ve oğlunu onlarca yerinden bıçaklayan katilin cezası belli oldu
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Olay, 19 Ağustos 2023'de merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna, eşi Deniz'i (43) 39 yerinden ve oğlu Alperen'i (16) 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı.

"ASIL MAĞDUR BENİM"

Karar davasında hakim karşısında son savunmasını yapan Cem Suna, "Bugüne kadar sustuysam adalete güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Ne olduysa bana oldu. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önünde. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi.

15 Ekim 2024'de Cem Suna'nın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar davası görüldü. Karar davasında Cem Suna'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

KARAR YARGITAY'DA ONANDI

Suna'nın avukatları Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti. Ancak Yargıtay, cezada herhangi bir indirim yapmayarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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