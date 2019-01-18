Uşak'ta 14 Ocak'tan beri haber alınamayan 80 yaşındaki kişinin cesedi avcılar tarafından bulundu.

Banaz ilçesinde yaşayan kızının evinden otomobille ayrıldığı Pazartesi gününden bu yana kayıp olan Asım Kavak'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.



Polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin ormanlık alandaki arama çalışmaları sürerken bölgedeki avcılar, terk edilmiş otomobile yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada kar yığınının altında ceset buldu.



Cesedin Kavak'a ait olduğu belirlendi.



Ön incelemede kesici veya delici alet izine rastlanmayan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olay yerine gelen Kavak'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Kızının Banaz ilçesindeki evinden 14 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kavak'ın kullandığı 64 FR 898 plakalı otomobil, 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta dün terk edilmiş halde bulunmuştu.