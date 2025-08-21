Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son bilgiler, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor. Bu değerlendirmelere göre önümüzdeki bazı şehirlerde aşırı yüksek sıcaklık uyarısı bulunuyor.

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli

Yaz mevsimi kavuruyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde 40–45 derece aralığında seyredecek. 

İşte yüksek sıcaklık beklenen iller:

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 2

Edirne

Eskişehir

Gaziantep

Malatya

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 3

Kırklareli

Kütahya

Kahramanmaraş

Erzincan

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 4

Çanakkale

Manisa

Osmaniye

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 5

Balıkesir

İzmir

Şanlıurfa

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 6

Bursa

Aydın

Elazığ

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 7

Bilecik

Muğla

Bingöl

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 8

Sakarya

Antalya

Muş

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 9

Kocaeli

Burdur

Diyarbakır

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 10

Düzce

Isparta

Mardin

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 11

Bolu

Denizli

Batman

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 12

Karabük

Afyonkarahisar

Siirt

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 13

Bartın

Konya

Şırnak

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 14

Tokat

Adana

Iğdır

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 15

Amasya

Hatay

Adıyaman

Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli - Resim: 16

Çankırı

Kilis

Tunceli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları