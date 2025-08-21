Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Bu illerde güneşe çıkmak tehlikeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son bilgiler, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor. Bu değerlendirmelere göre önümüzdeki bazı şehirlerde aşırı yüksek sıcaklık uyarısı bulunuyor.
Yaz mevsimi kavuruyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde 40–45 derece aralığında seyredecek.
İşte yüksek sıcaklık beklenen iller:
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
Malatya
Kırklareli
Kütahya
Kahramanmaraş
Erzincan
Çanakkale
Manisa
Osmaniye
Balıkesir
İzmir
Şanlıurfa
Bursa
Aydın
Elazığ
Bilecik
Muğla
Bingöl
Sakarya
Antalya
Muş
Kocaeli
Burdur
Diyarbakır
Düzce
Isparta
Mardin
Bolu
Denizli
Batman
Karabük
Afyonkarahisar
Siirt
Bartın
Konya
Şırnak
Tokat
Adana
Iğdır
Amasya
Hatay
Adıyaman
Çankırı
Kilis
Tunceli