Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın
Yağışlı ve serin günler geride kaldı, Türkiye’yi yakıcı bir sıcaklık dalgası bekliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos Perşembe günü 41 ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Vatandaşlara "dikkatli ve tedbirli olun" çağrısı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bu hafta hava sıcaklıkları ciddi şekilde artış gösterdi.
Özellikle 7 Ağustos Perşembe günü, 41 şehirde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Serin geçen günlerin ardından gelen bu ani yükselişin vatandaşları olumsuz etkilememesi için uyarılar yapıldı.
İşte aşırı sıcaklık beklenen o şehirler:
Edirne
Manisa
İzmir
Uşak
Aydın
Muğla
Burdur
Isparta
Konya
Karabük
Çankırı
Ankara
Kırıkkale
Kırşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde
Kahramanmaraş
Karaman
Adana
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Malatya
Şanlıurfa
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Ağrı
Iğdır
Muş
Bingöl
Bitlis
Siirt
Diyarbakır
Batman
Mardin
Şırnak
Hakkari