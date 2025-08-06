Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın

Yağışlı ve serin günler geride kaldı, Türkiye’yi yakıcı bir sıcaklık dalgası bekliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos Perşembe günü 41 ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Vatandaşlara "dikkatli ve tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bu hafta hava sıcaklıkları ciddi şekilde artış gösterdi.

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 2

 Özellikle 7 Ağustos Perşembe günü, 41 şehirde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Serin geçen günlerin ardından gelen bu ani yükselişin vatandaşları olumsuz etkilememesi için uyarılar yapıldı.

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 3

İşte aşırı sıcaklık beklenen o şehirler:

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 4

Edirne

Manisa

İzmir

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 5

Uşak

Aydın

Muğla

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 6

Burdur

Isparta

Konya

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 7

Karabük

Çankırı

Ankara

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 8

Kırıkkale

Kırşehir

Kayseri

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 9

Aksaray

Niğde

Kahramanmaraş

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 10

Karaman

Adana

Kilis

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 11

Gaziantep

Adıyaman

Malatya

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 12

Şanlıurfa

Elazığ

Tunceli

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 13

Erzincan

Bayburt

Erzurum

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 14

Ağrı

Iğdır

Muş

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 15

Bingöl

Bitlis

Siirt

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 16

Diyarbakır

Batman

Mardin

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Aşırı sıcaklar kapıda! Meteoroloji bu illeri uyardı: Güneşe çıkmayın - Resim: 17

Şırnak

Hakkari

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