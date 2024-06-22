Aşırı sıcaklar sürecek mi? İşte tahminler...

Yurt genelinde aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftada da kavurucu sıcaklar devam edecek. Sıcaklık, özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak.

Aşırı sıcaklar sürecek mi? İşte tahminler...
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normallerinin üzerinde değerleri gösterecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Marmara ve Karadeniz bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde ancak iç ve güney bölgelerde özellikle mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerindeki sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca daha etkili olmaya devam edecek" dedi.

Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar hafta boyunca 45 derece ve üzerini bulacak. Bazı noktalarda ise yerel yağış geçişleri görülecek.

Çelik, özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla sağanak, Toroslar mevkiinde öğleden sonraları olmak üzere kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebleceğini söyledi.

Üç büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir hafta boyunca yağış beklenmiyor...

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Ankara ve İzmir'de ise önümüzdeki 3-4 gün boyunca sıcaklıklar 35 derece civarında olacak.

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