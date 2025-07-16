Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz Perşembe günü için birçok ili yüksek sıcaklık konusunda uyardı.
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17 Temmuz Perşembe günü yurt genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik uyarı geldi.
Aşırı sıcaklıklardan en çok etkilenmesi beklenen şehirler arasında ise şu iller yer alıyor:
Edirne
Kırklareli
Çanakkale
Malatya
Balıkesir
Bursa
Bilecik
Elazığ
Kocaeli
Düzce
Karabük
Diyarbakır
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Batman
Ankara
Eskişehir
Manisa
Mardin
İzmir
Aydın
Denizli
Siirt
Burdur
Amasya
Tokat
Iğdır
Adana
Kahramanmaraş
Kilis
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman