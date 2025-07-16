Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz Perşembe günü için birçok ili yüksek sıcaklık konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 1

17 Temmuz Perşembe günü yurt genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik uyarı geldi.

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 2

Aşırı sıcaklıklardan en çok etkilenmesi beklenen şehirler arasında ise şu iller yer alıyor:

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 3

Edirne

Kırklareli

Çanakkale

Malatya

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 4

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Elazığ

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 5

Kocaeli

Düzce

Karabük

Diyarbakır

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 6

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Batman

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 7

Ankara

Eskişehir

Manisa

Mardin

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 8

İzmir

Aydın

Denizli

Siirt

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 9

Burdur

Amasya

Tokat

Iğdır

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 10

Adana 

Kahramanmaraş

Kilis

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Aşırı sıcaklık alarmı! 17 Temmuz’da bu illerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Resim: 11

Gaziantep

Şanlıurfa

Adıyaman

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