Asırlık kanal yeniden suyla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Hakkari-Şırnak-Van üçgeninde bulunan Topçudeğirmeni Mahallesi’nde bir asırdır kullanıma elverişsiz olan sulama kanalını temizleyerek yeniden hizmete açtı.

Asırlık kanal yeniden suyla buluştu
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Kırsal kesimlerde yürüttüğü çalışmalarla tarım ve hayvancılığı bölgede yeniden canlandırmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Gürpınar ilçesi Topçudeğirmeni Mahallesi Yoldurağı mezrasında atıl durumda bulunan gölette temizlik çalışması başlattı.

Asırlık kanal yeniden suyla buluştu - Resim : 1

ASIRLIK KANAL YENİDEN AÇILDI!

Mahallelilerin talebi üzerine Hakkari-Van-Şırnak üçgeninde yaklaşık 3 bin rakımda yer alan kanalda temizlik çalışması yapan ekipler 12 kilometrelik dağlık arazide bulunan Kırkçeşme bölgesindeki suyu arazilerle yeniden buluşturmayı başardı.

Yeniden debisi ve akış yönü hesaplanan kanalarda su verimi kaybolmadan arazilere ulaşırken yaklaşık 90 bin dönüm arazide ise daha verimli tarım yapılabilecek.

Yapılan hizmetten memnun olduklarını söyleyen mahalle sakinleri kuraklığın artmasıyla birlikte tarımdaki verimlerinin azaldığını belirterek çalışmalarından ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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