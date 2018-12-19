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Asırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti

Nevşehir'de 108 yaşına giren Aişe Değerlier, ilk kez doğum günü pastası kesti.

Asırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti

Cevher Dudayev Mahallesi'nde oğlu Namık Değerlier, gelini ve torunlarıyla aynı evi paylaşan asırlık nine, doğum gününde unutulmadı.

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan araştırmada, kentin en yaşlılarından olduğu belirlenen 11 Aralık 1911 doğumlu Aişe ninenin 108'inci doğum gününün kutlanması için hazırlık yapıldı.

Asırlık çınara sürpriz yapan Belediye Başkanı Atilla Seçen, doğum günü pastası hazırlatarak Aişe nineyi evinde ziyaret etti.

Seçen, bir asrı geride bırakan Değerlier'in elini öperek, sağlıklı yıllar dileğinde bulundu.

Aişe nine geçmişte hatırladığı bazı komşu ve dostlarının isimlerini, sohbet ettiği Seçen ile paylaştı.

Üzerinde 108 yazılı pastayı kesen Aişe nine, hayatında ilk kez doğum gününün kutlandığını belirterek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aişe nine #108 yaş
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