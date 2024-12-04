Asit yüklü tanker devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde asit taşıyan bir tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada 56 yaşındaki sürücü Kıyasettin Kara yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Asit yüklü tanker devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldi. Eskişehir’den İnegöl yönüne seyir halindeki 41 AVZ 472 plakalı, mono etilen glikol asit taşıyan tanker, karşı yöne geçerek bariyerlere çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çıkarıldı ancak ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti.

Tankerden sızan asit, Mezit Deresi’ne karıştı. Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle ekipler hassas bir şekilde çalışma yürüttü. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, dereye yakın Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahallelerinin muhtarlarını arayarak asit tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Kazanın ardından tanker, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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