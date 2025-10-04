Asker eğlencesi kana bulandı! Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde asker eğlencesi sırasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde asker eğlencesi sırasında silahlı kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, ilçeye bağlı Beyazıtlı Mahallesi’nde bir ikamette düzenlenen asker eğlencesi sırasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

asker eğlencesi son dakika kahramanmaraş
