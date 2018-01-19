Antalya’dan Hakkari’ye ‘ana eli’ uzandı. Kadınlar Birliği, soğuk kış günlerinde, Akdeniz’in sıcak iklimiyle ve ana şefkatiyle ısıttıkları atkı ve bereleri, Şemdinli’de vatan nöbetindeki Mehmetçiğimize gönderdi.

Bu ilmekler vatan savaşında kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz için atıldı.



Kar da kışta, vatanın birliği ve beraberliği için görevinin başında olan askerilerimize, ana eli, bu kez de Antalya’dan uzandı.



Asker yeşili yumaklar, anaların ellerinden, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ısınan Mehmetçiğimize katkı olsun diye atkılara, berelere dönüştü. Ana şefkati ve sımsıcak Akdeniz iklimiyle de iyice ısıtıldı.



Kadınlar asker ocağına mektuplar da gönderdi.



Hazırlanan paketler Şemdinli’ye postalandı.







HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN

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