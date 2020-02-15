Askeri helikopter hasta 2 kardeş için havalandı
Van'da askeri helikopter hasta 2 kardeş için havalandı. Kardeşler hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.
YURT 15.02.2020, 17:26
Rahatsızlanan 2 kardeş, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'daki Turan Mahallesi'nde yol kardan kapandı. Ulaşım imkansız hale geldi. Bölgede yaşayan Sayar ailesinin çocukları rahatsızlandı. Seyitcan ve Beytullah'ın ateşi yükseldi. Bunun üzerine aile yetkililerden yardım istedi.
Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının zaman alması nedeniyle Mehmetçik devreye girdi. Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından havalanan askeri helikopter, zorlu hava koşullarına rağmen mahalleye ulaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları 2 kardeş, helikoptere alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan hasta kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ulusal.com.tr