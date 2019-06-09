Bingöl'de askeri helikopter, yaralı bir vatandaş için havalandı. Mehmetçik'in yardıma koştuğu yurttaş, kısa sürede hastaneye ulaştırıldı.

Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik koştu. Olayın adresi Bingöl oldu.



Arkadaşlarıyla merkeze bağlı Bilaloğlu köyü yakınlarında pikniğe giden Serkan Kurucu, dere yatağındaki kayalıktan düştü.



Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının bir an önce hastaneye kaldırılması için Milli Savunma Bakanlığı'ndan helikopter istendi.



Bölgeye gönderilen askeri helikopter, yaralı vatandaşı alarak en kısa sürede 112 Acil Servis ambulansına ulaştırdı.



Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kurucu, tedavi altına alındı.





ulusal.com.tr