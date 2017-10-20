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Askeri yasak bölgede 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirtilen 5 FETÖ şüphelisi, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalandı.

Askeri yasak bölgede 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirtilen 5 FETÖ şüphelisi, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a kaçma girişimindeki aralarında 2 çocuğun da olduğu grubu tespit etti.

Aralarında ihraç edilen hakim, öğretmenlerin de bulunduğu 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli hudut karakoluna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #edirne #yunanistan
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