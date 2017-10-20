Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirtilen 5 FETÖ şüphelisi, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirtilen 5 FETÖ şüphelisi, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalandı.



54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a kaçma girişimindeki aralarında 2 çocuğun da olduğu grubu tespit etti.



Aralarında ihraç edilen hakim, öğretmenlerin de bulunduğu 2'si kadın 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.



Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli hudut karakoluna götürüldü.