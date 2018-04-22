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Askerleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 25 yaralı

Manisa'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 21'i asker 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Askerleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 25 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 21'i asker 25 kişi yaralandı.

Recep Tekdemir idaresindeki 45 YC 0440 minibüs, Alay Kavşağı'nda, Soma istikametinden gelen Hüseyin Kozacı'nın kullandığı 45 VY 797 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada, sürücü Tekdemir ile minibüsteki 21'i asker 25 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çarpışma #yaralı #tır #minibüs #Manisa #asker
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