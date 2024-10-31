Askerlik yerleri açıklandı

Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerleri açıklandı. Asker adayları, e- Devlet üzerinden askerlik sınıflandırma sonuçlarına ulaşabiliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Askerlik yerleri açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Kasım/Aralık ve Ocak 2025 döneminde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
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