Askerlikten kaçmak için sahte rapor çetesi: Şüpheli sayısı 35’e çıktı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa’da eş zamanlı olarak sahte rapor çetesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ilk dalgasında 30 şüpheli gözaltına alınırken, sürdürülen çalışmalarda 5 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 35’e yükseldi.

SAĞLIKLI KİŞİLERE SAHTE MUAFİYET RAPORU

Şüphelilerin, askerlik çağındaki sağlıklı bireylerin yerine engelli ve ağır hastalığı bulunan kişileri muayeneye sokarak “askerliğe elverişli değildir” raporu düzenlettikleri belirlendi. Bu yöntemde kullanılan kişilere “joker” adı verildiği öğrenildi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal, sahte sağlık raporu evrakı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla 35 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Suruç Adliyesi’ne sevk edildi.