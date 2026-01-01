ASKİ uyardı: Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentte bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

ASKİ’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün arttığı, bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabildiği belirtildi.

Açıklamada, Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’ın bazı mahalle ve caddelerinde su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Su kesintisinin Kahramankazan’da bugün saat 17.30’a kadar, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’da ise saat 23.55’e kadar belirtilen mahalle ve caddelerde devam edeceği bildirildi.

Ayrıca Polatlı’da da bir dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esentepe ile Şentepe mahallelerinin bir bölümünde saat 16.00’ya kadar su kesintisi uygulanacağı vurgulandı.