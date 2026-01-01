ASKİ uyardı: Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak

ASKİ, Ankara’da bazı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve arıza nedeniyle gün içinde planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ASKİ uyardı: Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Yayınlanma:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentte bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

ASKİ’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün arttığı, bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabildiği belirtildi.

Açıklamada, Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’ın bazı mahalle ve caddelerinde su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Su kesintisinin Kahramankazan’da bugün saat 17.30’a kadar, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’da ise saat 23.55’e kadar belirtilen mahalle ve caddelerde devam edeceği bildirildi.

Ayrıca Polatlı’da da bir dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esentepe ile Şentepe mahallelerinin bir bölümünde saat 16.00’ya kadar su kesintisi uygulanacağı vurgulandı.

Kar yağışı vites artırıyor: 2 Ocak’ta 16 ilimize lapa lapa kar yağacak!Kar yağışı vites artırıyor: 2 Ocak’ta 16 ilimize lapa lapa kar yağacak!Yurt
Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçını sırada?Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçını sırada?Dünya
ankara su kesintisi
Günün Manşetleri
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
İstanbul Havalimanı 2025’te zirveyi bırakmadı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!
İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı
1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
7'den 70'e Türkiye Gazze için tek yürek
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Çok Okunanlar
BİM’de yılın ilk büyük indirim hamlesi: 2 Ocak kataloğu yayınlandı BİM’de yılın ilk büyük indirim hamlesi: 2 Ocak kataloğu yayınlandı
Kar tatili haberleri peş peşe geldi Kar tatili haberleri peş peşe geldi
10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi