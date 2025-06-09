Aslan diyarında futbol coşkusu: “Osimhen” ve “Ciro” yavruları Antalya’nın gözdesi oldu!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Berkem Aslan Diyarı Yaşam Parkı, bu yıl dünyaya gelen ikiz aslan yavrularıyla adeta yeniden canlandı. İlk doğduklarında “Simba” ve “Nala” adları verilen yavrular, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve yönlendirmesiyle “Osimhen” ve “Ciro” adlarıyla anılmaya başlandı.

Ziyaretçilerin bu isimlere gösterdiği büyük ilgi nedeniyle park yetkilileri de bu tercihi benimsedi. Aslan yavrularının isimleri artık tabelalarda da bu şekilde yer alıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUYLA İLGİ KATLANDI

Yaşam parkının yetkilileri, Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından parka olan ilginin daha da arttığını belirtti. Galatasaray’ın sembolü olan aslan figürüyle özdeşleşen yavrular, takım taraftarlarının ilgisini cezbediyor.

Aslan yavrularının bakımını üstlenen İsmail Aydın, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: “İkiz aslan yavrularına önce ‘Simba’ ve ‘Nala’ isimlerini vermiştik. Ancak ziyaretçilerimiz her gelişlerinde ‘Ciro’ ve ‘Osimhen’ diye seslenmeye başladı. Biz de bu isimleri benimsedik. O günden beri bu şekilde tanınıyorlar.”

Parkta toplam 26 aslanın bulunduğunu belirten Aydın, bu yıl ayrıca bir ayı annesinin üçüz yavru doğurduğunu da açıkladı. Özellikle çocuk ziyaretçiler, meyve ve özel mamalarla beslenen bu sevimli ayı yavrularına büyük ilgi gösteriyor.

Yaşam parkında görevli ekip, son haftalarda ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. Özellikle “Osimhen” ve “Ciro” ile tanışmak isteyen spor severler ve hayvan dostları, hafta sonlarında parkta yoğunluk oluşturuyor.

Aydın, "Ziyaretçilerimiz sadece hayvanları görmekle kalmıyor, aynı zamanda onların hikayelerine ortak oluyor. Bu da parkımıza olan bağı güçlendiriyor," diye konuştu.