Konya'nın Kulu ilçesinde rüzgar nedeniyle bir pastanenin asma tavanının müşterilerin üstüne düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde, şiddetli rüzgardan dolayı çöken asma tavan, müşterilerin üstüne düştü. Olayda yaralanan olmazken, düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir pastanenin asma tavanı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle o sırada iş yerinde bulunan müşterilerin üzerine düştü.



Tavanın yapı malzemelerinin plastik olması nedeniyle içeride bulunanlar yara almazken, tavanın düşme anı iş yerinin dışında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, iş yerinde sandalyede oturan 5 kişinin üzerine tavanın bir anda çökmesi ve yaşanılan korku anı yer alıyor.



İşletme sahibi Bayram Körhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çok şiddetli rüzgarın olduğunu, çökmenin de bundan kaynaklandığını söyledi.



Kimsenin yara almamasının kendilerini teselli ettiğini aktaran Körhan, "Rüzgarın çok şiddetli olması çatı ile asma tavan arasındaki boşluğun çökmesine neden oldu. Şükür ki kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.