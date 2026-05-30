Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün görev başında Şehit oldu!

Hastaneye kaldırılan kahraman astsubay, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Kazaya karışan sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, şehidimizin yarın memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Görev Başındayken Otomobil Çarptı

Acı olay, bugün öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otoyol üzerinde seyir güvenliğini tehlikeye sokan lastik parçalarının bulunduğu ihbarını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yol güvenliğini sağlamak ve olası bir kazayı önlemek amacıyla yol üzerindeki parçaları temizlemeye çalışan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, Esra Ç.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Acı Son

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan 37 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün için olay yerine derhal sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla acil koduyla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergün, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamayarak şehit oldu. Acı haber jandarma teşkilatını ve şehidin ailesini yasa boğdu. Kazanın ardından sürücü Esra Ç.K. hakkında emniyet güçlerince adli işlem başlatıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün aziz naaşı, yarın memleketi Kırıkkale'de düzenlenecek resmi törenin ardından toprağa verilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehadet haberinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kahraman jandarma için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."