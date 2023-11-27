Asya Ülkeleri Antalya'da Buluştu

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. "Netanyahu ve çetesi uluslararası ceza mahkemesinde hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

43 ülke parlamentosunun üye olduğu Asya Parlamenter Asamblesi İcra Konseyi Toplantısı Antalya'da başladı.



TBMM'nin ev sahipliği yaptığı İcra Konseyi Toplantısı, üye ülkelerin meclis başkanları ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla düzenleniyor.



Asamblesi'nin ana gündemini İsrail'in Filistin'e saldırıları oluştururken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kamboçya, Filistin, Rusya ve Özbekistan'dan katılımcılar birer konuşma yaptı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya devletlerini İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.



Filistin adına konuşan Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Ali Faysal, bağımsız Filistin çağrısı yaparak, tüm Asya ülkelerine İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik boykot uygulama çağrısında bulundu.



Öte yandan Türkiye'nin Kasım 2017'den beri yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi "Dönem Başkanlığı" görevi katılımcı ülkelerin onanıyla Azerbaycan'a devredildi.



