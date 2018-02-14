Van'da belediye ekipleri, Saray ilçesinde iş makinelerinin yoğun kar nedeniyle gidemediği su deposuna atla ulaşarak arızayı giderdi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Saray ilçesindeki su deposunda yaşanan sorunu, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle at sırtında ulaşarak çözdü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bakışık Mahallesi Güzeldere mezrasında vatandaşlar, sularının akmadığı gerekçesiyle VASKİ'ye müracaat etti.



Bölgeye yönlendirilen ekip, kontrol etmek için depoya gitmeye karar verdi ancak kar nedeniyle araçlar arıza yerine ulaşamadı.



Bunun üzerine tamir için getirdikleri malzemeleri de alarak deponun olduğu yere atla giden ekip, arızayı gidererek mahalleye yeniden su verilmesini sağladı.



Mahalle Muhtarı Mehmet Yakan, VASKİ'nin yaptığı çalışma ile susuzluktan kurtulduklarını belirterek, "Ekipler araçlarla arıza yerine gidemeyince atlarla ulaştı. Bu fedakarlıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kısa sürede arızayı gidererek suların akmasını sağladılar." dedi.