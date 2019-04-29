Kimi anneannesinin kimi babaannesinin sandığını açtı. Sandıklardan, 150 yıllık bindallı, 3 kuşak kullanılan yorgan çıktı. “Sandık Kokusu” sergisi İzmir’de açıldı.

Ata mirası sandıklar açıldı. O sandıklardan çıkan kültürel ürünler “Sandık Kokusu” ismiyle İzmirlilerle buluştu.



İzmir Folklor Derneği, 3’üncü Folklar Günleri etkinliği kapsamında Hava Gazı Fabrikasında aile sandıkları sergilendi. Anılar gün ışığına çıkarıldı.



İzmir Turizm Folklor Derneği Başkanı Didem Özdemir Mis, 1987 ve 1994 yıllarında da gösterime sunulan serginin 3’üncüsünün adının neden “Sandık Kokusu” olduğunu anlattı.



Bu sergi de Ayran yapma makinesinden düdüklü kamilatöre, 150 yıllık bindallıdan, kuşaktan kuşağa kullanılan yorganlara kadar birçok ürün yer alıyor.



“Sandık Kokusu” sergisi 1 Mayıs 2019 tarihine kadar İzmir Tarihi Hava Gazı fabrikasında İzmirlilerin ziyaretine açık olacak.



HABER–KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ​

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