Ata Yadigârı Mesleğini Aşkla Yapıyor

Ata yadigârı mesleğinde 45 yıldır demire şekil veriyor.



65 yaşındaki Mahmut Kuloğlu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşıyor. Demirciliği babasından öğrendi. Mesleğini yaklaşık yarım asırdır büyük bir aşkla sürdürüyor.



Her sabah atölyesinin yolunu tutuyor. Körüklü ocağında balta, nacak ve çeşitli tarım aletleri üretiyor.



İlçenin tek demirci ustası, gönül verdiği mesleğini ömrü yettiğince sürdürmek istiyor.



