Ata Yadigârı Mesleğini Aşkla Yapıyor

Sıcak demir ustası Mahmut Kuloğlu, 45 yıldır babasından öğrendiği mesleğini aşkla yapıyor. Çekiç sesleri ve kömür kokusu eşliğinde bir üretim...

Ata Yadigârı Mesleğini Aşkla Yapıyor
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Ata yadigârı mesleğinde 45 yıldır demire şekil veriyor.

65 yaşındaki Mahmut Kuloğlu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşıyor. Demirciliği babasından öğrendi. Mesleğini yaklaşık yarım asırdır büyük bir aşkla sürdürüyor.

Her sabah atölyesinin yolunu tutuyor. Körüklü ocağında balta, nacak ve çeşitli tarım aletleri üretiyor.

İlçenin tek demirci ustası, gönül verdiği mesleğini ömrü yettiğince sürdürmek istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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