Ataköy 1. Kısım'daki inşaat durduruldu

Bakırköy'de Ataköy 1. Kısım'da deprem toplanma alanına inşaat yapılması kararı protesto edilmişti. Ataköylüler inşaat yapılmasına karşı 10 bin imza toplamıştı.

O alana inşaatı yapacak olan firma Albatros İnşaat, bir açıklama yaptı. İnşaat alanına asılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

- Siz değerli komşularımızın az bir kısmının da olsa, bu alanda yeni bir bina yapılmasınadan duydukları rahatsızlığı anlayışla karşılıyoruz.

- Söz konusu binanın yapımında hukuki olarak hiçbir engel olmamasına hatta inşaat ruhsatını da almış olmamıza rağmen, mevcut parselin Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya TOKİ tarafından kamulaştırılması ya da uygun bir arsa ile takas edilmesi için girişimde bulunmak amacıyla, makul bir süre inşaata ara verme kararı almış bulunmaktayız.

- Diğer taraftan, bu şekilde bir gelişmenin yaşanması halinde, inşaatın yapımını üstlenen firma olan ÇET Yapı Turizm A.Ş. de mevzuata uygun olarak tanzim edilen inşaat ruhsatından feragat etmeyi kabul etmektedir.

- Tüm amacımız yaklaşık 19 yıl önce TOKİ'den ihale ile aldığımız arsamızdaki mülkiyet hakkımızı korumak olup, bu konudaki çabamızın da mağduriyetimizden kaynaklandığının anlaşılacağını ümit ve temenni ediyoruz.