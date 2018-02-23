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Ataköy'de silah sesleri... Sabah sporunda vuruldu

Ataköy'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi (70) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Ataköy'de silah sesleri... Sabah sporunda vuruldu

Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan talihsiz adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ve olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri de çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise “Kızım ile buradan geçiyorduk adama adres sorar gibiydi sanırım tanışmıyorlar. Ondan sonra birbirlerine iyi günler diyerek ayrıldılar daha sonra adama doğru yürümeye başladı ve silah ile 7 el ateş etti ve kaçtı” dedi.

Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

 

Etiketler; #istanbul #ataköy #silah sesleri
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