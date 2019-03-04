Sosyal medya üzerinden bir araya gelen, Atalık Tohum Takası Grubu, Sakarya'da buluştu.
Toplantıda, üretimi sürdürülebilir yerli atalık tohumların, çiftçiler arasında takas yoluyla yeniden ekilerek çoğaltılmasının önemine vurgu yapıldı.
Toplantıya katılan Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Duman'ın önerisi üzerine, "Sakarya Atalık Tohum Gönüllüleri Derneği" adı altında dernekleşme kararı alındı.
Toplantı sonrası getirilen atalık tohumlar, takas edildi.
Atalık tohum gönüllüleri, dernekleşiyor. Geleneksek Atalık tohum Takası Toplantıları'nın 4'üncüsü Sakarya'da yapıldı. Toplantıdan, Anadolu'nun kaybolmakta olan atalık tohumlarını yaşatmak için dernekleşme kararı çıktı
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen, Atalık Tohum Takası Grubu, Sakarya'da buluştu.