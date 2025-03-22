Atanamayan öğretmen besiciliğe yöneldi, şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor

Bültenimize, Aydınlı genç bir çiftçinin mücadelesiyle devam ediyoruz. Ataması yapılmayan edebiyat öğretmeni Ali Candan, çareyi besicilikte buldu. Ancak artan maliyetler ve düşük süt fiyatları onu hayal kırıklığına uğrattı.

Osman Bekar Osman Bekar
Atanamayan öğretmen besiciliğe yöneldi, şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor
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Ali Candan, yıllarca edebiyat öğretmeni olma hayaliyle mücadele etti. Ancak atanamayınca baba mesleği olan hayvancılığa yöneldi.

Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi'nde besiciliğe başlayan Candan, artan maliyetler ve süt fiyatlarının düşük tutulması nedeniyle zarara uğradı. "Maliyetler sürekli artıyor ama ürettiğimiz sütün değeri düşüyor" diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt alım fiyatını 17 lira 15 kuruş olarak belirledi. Ancak üreticiler, 22 liraya mal ettikleri sütü 17 liranın altında satmak zorunda kalıyor. Ali Candan, masa başında fiyat belirleyen yetkilileri sahaya davet ederek, gerçek maliyetleri yerinde görmelerini istedi.

Besiciliğe devam etmek isteyen Candan, artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. "Hayvanları satıp faiziyle mi geçinelim? Biz üretmek istiyoruz" diyerek yetkililerden çözüm beklediğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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