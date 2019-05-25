banner1005
Süper Lig'de kritik pazar
Süper Lig'de kritik pazar
Savaş gemileri, Barbaros'u selamladı
Savaş gemileri, Barbaros'u selamladı
Ele geçirilen cesedin gri listedeki teröriste ait olduğu açıklandı
Ele geçirilen cesedin gri listedeki teröriste ait olduğu açıklandı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ataşehir Yeni Sahra'da yangın

İstanbul Ataşehir'de yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ataşehir Yeni Sahra'da yangın

İstanbul Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ataşehir #yeni sahra #yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.