Ataşehir'de Binanın Çatısındaki Yangın Daireye Sıçradı

Ataşehir'de bir binanın çatısında başlayan yangın daireye sıçradı. Daireye sıçrayan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Ataşehir'de Binanın Çatısındaki Yangın Daireye Sıçradı

Yeni Çamlıca Mahallesi Erzurumlular Sokak'taki iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran alevler, ikinci kattaki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, çatıda ve dairenin bir bölümünde hasara neden oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # ataşehir # yangın
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