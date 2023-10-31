Ataşehir'de İETT Otobüsü Minibüse Çarptı

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü kontrolden çıktı, emniyet şeridinde bulunan minibüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de İETT Otobüsü Minibüse Çarptı

Olay saat 01.15 sularında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde yaşandı. Seyir halinde bulunan İETT otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

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