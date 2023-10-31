Ataşehir'de İETT Otobüsü Minibüse Çarptı
İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü kontrolden çıktı, emniyet şeridinde bulunan minibüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay saat 01.15 sularında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde yaşandı. Seyir halinde bulunan İETT otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptı.
Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
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