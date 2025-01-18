Ataşehir'de otel yangını! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir otelde yangın çıktı. Yangında 3 otel çalışanı hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ataşehir'de otel yangını! 3 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı kişiler otelin tüm katlarını saran duman nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

Ataşehir'de otel yangını! 3 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan spa çalışanları Anne M. ile isimleri öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilinci açık şekilde hastaneye götürülen İtfaiye çavuşu Hasan G. de tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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