banner982
Küçük Leyla'nın katil zanlısı tek kişilik hücrede
Küçük Leyla'nın katil zanlısı tek kişilik hücrede
Trump'tan Putin'e davet
Trump'tan Putin'e davet
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da IŞİD operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda çıplak yolcu alarmı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yabancı uyruklu bir yolcu çırılçıplak soyundu, ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalışan personel zor anlar yaşadı.

Atatürk Havalimanı'nda çıplak yolcu alarmı

ATATÜRK Havalimanı'nda yabancı uyruklu kadın bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı. Atatürk Havalimanı'nda dün akşam geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Daha sonra alkollü olduğu belirtilen kadın, polis merkezine götürüldü.

Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın #atatürk havalimanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.