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Atatürkçü Düşünce Derneği 15’inci Olağan Genel Kurultayı toplandı

Atatürkçü Düşünce Derneği 15’inci Olağan Genel Kurultay’ı Ankara'da toplandı. Kurultayın birinci gününde divan başkanlığı seçimi yapıldı. Delege ve dernek üyelerinin katıldığı kurultayda yarın genel başkanlık seçimi yapılacak. Yarışa ise iki isim giriyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği 15’inci Olağan Genel Kurultayı toplandı

Atatürkçü Düşünce Derneği 15’inci olağan kurultayı Ankara'da başladı.

Delege ve üyelerin katıldığı kurultayın açılış konuşmasını ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan kurultay iki gün sürecek. Kurultayın ilk gününde divan seçimi yapıldı.

Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na ADD Artvin İl Başkanı Ayla Varan seçildi.

Delegeler kurultayın ikinci gününde yani 29 Temmuz'da yeni genel başkanı seçmek için sandık başına gidecek.Genel başkanlık içinse mevcut Başkan Tansel Çölaşan ile Süheyl Batum yarışacak.

ulusal.com.tr
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

Etiketler; #atatürkçü düşünce derneği #add
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