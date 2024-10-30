Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de yine canlı yayında para topladı

TikTok'ta Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğini kullanarak canlı yayın yapan Serdar Göral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yayın yaparak, para topladı.

Geçtiğimiz yıllarda TikTok yayınlarından milyonlar toplandığı ifade edilen Göral, 29 Ekim'de açtığı canlı yayınla da para toplamaya devam etti.

Sosyal medya uygulaması TikTok’ta Atatürk’e benzerliğini kullanıp, binlerce insanın duygularını istismar ederek milyonlar kazandığı iddia edilen aşçı Serdar Görel’e ise tepki yağıyor. Sosyal medya kullanıcıları “Atatürk’ü kullanarak duygu sömürüsü yapıyor ve gelir elde ediyor” yorumlarıyla Görel'e tepki gösteriyor.

Yozgatlı iki çocuk babası aşçı Serdar Görel, kendisine yönelik eleştirilerin ardından geçtiğimiz yıl Milliyet Gazetesi'nden Gönül Koca Deniz'e konuşmuştu. Görel'in açıklamaları şöyleydi:

- 16 yaşında bir akrabamın davetiyle Almanya’ya gittim. Orada aşçılığa başladım. Sonra ülkeye dönüp Bursa’ya yerleştim ve aşçılığa devam ettim. 30 yaşına kadar Atatürk’e benzerliğimle ilgili bir durumum yoktu. Bu durum 30 yaşından sonra fark edildi. Yaş ilerledikçe yüz hatlarım ortaya çıktı ve insanlar beni Atatürk’e benzetmeye başladı.

'6 AY ÖZEL OYUNCULUK DERSİ ALDIM'

İlk olarak Bursa’da KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesini işlettiğim dönemde bir kız öğrenci beni Atatürk’e benzettiğini söyledi. Benimle fotoğraflar çektirip, sosyal medyada paylaştı. Böylece Bursa’da bu durum duyuldu. Sonra okullar beni 29 Ekim, 10 Kasım gibi günlerde etkinliklerine davet etti. 6 ay özel oyunculuk dersi aldım. Ankara’da ‘Çanakkale Geçilmez’ oyunu sahneleniyordu, beni de Atatürk’ü oynamam için davet ettiler ve ilk olarak para kazandım. 2-3 yıl turne yaptık, böylece biraz daha tanınmaya başladım. Sonra sinema sektörü devreye girdi.

YAYIN AÇIP CUMHURİYET'İ KUTLAMAK İSTEMİŞ!

“4 Ekim’de canlı yayın yaptım, 4 bin kişi beğendi. Atatürk’e benzediğimi söylediler. Hediye atmaya başladılar. 29 Ekim’e kadar 2-3 günde bir canlı yayın yaptım. Bin kişilik takipçi sayım 100 bine çıktı. 29 Ekim’de yayın açıp Cumhuriyet’i kutlamak istedim. O gün bayağı bir hediye atanlar olmuş.