Athena Gökhan'ın evi çöktü

Fatih Balat Mahallesi’nde dün gece üç katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme yaşanan bu metruk binanın Athena Grubu’nun solisti olarak tanınan Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.

Mert Sagit Mert Sagit
Athena Gökhan'ın evi çöktü
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Fatih Balat Mahallesi’nde dün gece üç katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çevrede bulunan üç bina güvenlik amacıyla boşaltıldı ve çöken binanın bulunduğu yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, binadan alınacak örnekler doğrultusunda yapının yıkılıp yıkılmayacağına karar vereceklerini belirtti.

Çökme yaşanan bu metruk binanın Athena Grubu’nun solisti olarak tanınan Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı. Binanın uzun süredir kullanılmadığı ve bakımsız olduğu ifade edilirken, sanatçının bu durumla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

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