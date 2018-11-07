Atık kağıt işçilerinin depoları yıkıldı
Atık kağıt işçilerinin depoları yıkıldı
İşte Cumhuriyet'in dikili ağaçları!
İşte Cumhuriyet'in dikili ağaçları!
Müfredatsız eğitim olur mu?
Müfredatsız eğitim olur mu?
PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha
PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha

Atık kağıt işçilerinin depoları yıkıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yasal bir tanımlamanız yok” gerekçesiyle Başkentteki tüm atık kağıt toplayıcılarının depolarını yıktı. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, 10 bin insanın mağdur olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrı yapan Karaman, “Bakanlık bizi yasal hale getirsin” dedi.

Atık kağıt işçilerinin depoları yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yasak kararı atık kağıt işçilerini mağdur etti.

Bakanlık tarafından 2018 yılı başlarında Türkiye’de bir iş kolu olarak görülmediği gerekçesiyle atık kağıt toplayıcılarından kağıt alınması yasaklanmıştı.

Yasak kararıyla ilgili firmaların sokak atık toplayıcılarından kağıt alması durumunda 140 bin Lira cezaya çarptırılacağı belirtilmişti.

Bu düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘yaptıkları işin yasal olmadığı’gerekçesiyle tüm kağıt toplayıcılarına tebligat göndererek yıkım kararı aldı.

Tebligat sonrası kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandıkları binalar yıkıldı, atıklara el konuldu.

Konu ile ilgili Ulusal Kanal’a konuşan Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, Ankara’da 10 bin kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Herhangi bir yasa ya da yönetmelikle tanınmadıklarını belirten Karaman, bakanlığa “Bizi yasallaştırın” çağrısı yaptı.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Ankara Büyükşehir Belediyesi #ankra
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.