Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yasal bir tanımlamanız yok” gerekçesiyle Başkentteki tüm atık kağıt toplayıcılarının depolarını yıktı. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, 10 bin insanın mağdur olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrı yapan Karaman, “Bakanlık bizi yasal hale getirsin” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yasak kararı atık kağıt işçilerini mağdur etti.



Bakanlık tarafından 2018 yılı başlarında Türkiye’de bir iş kolu olarak görülmediği gerekçesiyle atık kağıt toplayıcılarından kağıt alınması yasaklanmıştı.



Yasak kararıyla ilgili firmaların sokak atık toplayıcılarından kağıt alması durumunda 140 bin Lira cezaya çarptırılacağı belirtilmişti.



Bu düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘yaptıkları işin yasal olmadığı’gerekçesiyle tüm kağıt toplayıcılarına tebligat göndererek yıkım kararı aldı.



Tebligat sonrası kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandıkları binalar yıkıldı, atıklara el konuldu.



Konu ile ilgili Ulusal Kanal’a konuşan Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, Ankara’da 10 bin kişinin mağdur olduğunu söyledi.



Herhangi bir yasa ya da yönetmelikle tanınmadıklarını belirten Karaman, bakanlığa “Bizi yasallaştırın” çağrısı yaptı.





HABER: TANSEV KARA

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