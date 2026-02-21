Atıklar usulsüz depolanmış: Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza

İzmir'de kaçak atık depolayan Buca ve Foça belediyelerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 9 milyon 385 bin lira çevre cezası kesildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi'ne atık depolama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon 38 bin 954 lira ceza uyguladı.

Denetimler, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında gerçekleştirildi. İncelemelerde evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı ve yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı şekilde depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında kesilen cezanın, belediyenin son 3 yıl içinde aynı adreste bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması sebebiyle 3 kat artırılarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerde atık döktüğü yönündeki ihbar üzerine bölgede harekete geçti. Yapılan denetimlerde, atık dökülen alanın mera niteliğinde olduğu anlaşıldı. Ekipler, araziye hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğünü belgeledi. Bu yasa dışı işlem nedeniyle Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 lira idari para cezası kesildi.

TOPLAM FATURA 9 MİLYON LİRAYI AŞTI

İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda, çevre mevzuatına aykırı hareket eden iki ilçe belediyesine uygulanan yaptırımların toplam bedeli 9 milyon 385 bin 263 lira oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir foça buca çevre ve şehircilik bakanlığı
