Atış ve tatbikat eğitimleri kadın astsubay adayları için başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'nden eğitim alacakları kamp alanına gittiler.
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Atem kampında atış ve tatbikat eğitimi sabahın erken saatlerinde başlıyor.
Kadın astsubay adayları komando marşları eşliğinde eğitim birliklerine ulaşıyor. Silah namlusuna koydukları bozuk parayla atış yapıyorlar.
Astsubay adaylarımızın, "Korku nedir bilmeyiz" derken, cesaretleri seslerinden anlaşılıyor.
ulusal.com.tr
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orhan - 6 gün önce
bu disi aslanlar operasyonlara basladiklarinda inanin kaplan gibi cevik, kuvvetli erkek askerler kendilerini 10 kaplan gücünde hissedeceklerdir, aman yarabbim zaten firtina gibi savasan Türk askeri bu kere kasirga gibi esecektir. Allah yardimciniz olsun, gücünüze güc versin.