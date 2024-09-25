ATM'lerdeki sorunlar tüketiciyi zor durumda bırakıyor: Bilinçli nakit kısıtlaması mı?

Banka ATM’leri, "Şu anda hizmet veremiyoruz" veya "Bu ATM'den para çekme işlemi gerçekleştirilemiyor" gibi mesajlar vererek vatandaşları zor durumda bırakıyor. Son günlerde ATM’lerin ana işlevi olan para çekme hizmeti büyük ölçüde aksıyor. Özellikle bazı bankaların ATM’lerinde “Şu anda hizmet veremiyoruz” uyarısı yer alırken, diğerlerinde sadece döviz çekimine izin veriliyor.

ATM'LERİN NAKİT KABUL ETMESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Emeklilerin sıkça kullandığı nakit hizmeti, çoğu yaşlı birey için büyük bir sorun haline geliyor. Bozuk ATM’ler yerine "ortak" makineleri kullanmak zorunda kalanlar, 5 bin lira çekmek için 90 lira masraf ödemek durumunda kalabiliyor. Diğer yandan, tüm bankaların ATM’lerinin haftada birkaç gün boyunca para çekimlerine kapalı olması, ancak para yatırma işlemlerinin devam etmesi kafa karıştırıyor. Tüketicilerin sosyal medya üzerinden “Para yatırırken alıyor, çekerken vermiyor” şeklindeki paylaşımları dikkat çekiyor.

Tüketici dernekleri, gelen şikayetlerin artarak devam ettiğini ve bu konuda bankalara yaptırım uygulanması gerektiğini vurguluyor. Bilişim uzmanları ise, bankaların kasıtlı olarak nakit para vermediğini iddia ediyor.

HaberGlobal'in haberine göre Bilişim Uzmanı Koray Akan, "Bankalar, geçmişte şubeleşmeye önem verirken, günümüzde en fazla teknolojiye yatırım yapıyorlar. Ancak ATM’leri bu noktada ayırmak gerekiyor. Milyarlarca lira kâr açıklayan sektör oyuncuları, ATM'lere gelince ellerini sıkı tutuyorlar," şeklinde konuştu.

Akan, "Bir kişinin iki gün boyunca parasını çekememesi, o paranın bankada kalması anlamına geliyor," diyerek bu durumun iyi niyetli olmadığını belirtti. Ayrıca, bankaların tüketicileri nakit yerine kredi kartı kullanmaya yönlendirmeye çalıştığı da öne sürülüyor.

Kartlı alışverişlerde hem tüketicilerden hem de esnaftan komisyon alan bankaların, ATM’lerden bilinçli olarak para vermediği ve bu şekilde tüketicileri karta yönlendirdiği iddiaları dile getiriliyor. Tüketici dernekleri, bu tutuma karşı bir yaptırım getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bireysel para kullanımı, kişinin en büyük özgürlüğüdür. Bu nedenle ATM’lerde yaşanan sorunlar, paraya ulaşamamak bir suç teşkil eder. Yazılım problemleri nedeniyle saatlik arızalar olabilir; ancak bir kişinin aynı ATM üzerinden iki veya daha fazla gün para çekememesi kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda sıkça şikayet alıyoruz,” açıklamasında bulundu.