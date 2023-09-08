Av tüfeği ile öldürdü, sonra karakola gidip suçunu itiraf etti

A.C. isimli şüphelinin Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne itirafı ile ortaya çıkan olayda, karakola giden A.C., Şeyhler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. A.C.’nin tarif ettiği jandarma sorumluluk bölgesindeki alana giden ekipler 29 yaşındaki Cahit Altıtaş’ın cansız bedenini buldu. Vurularak öldürülen talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya ilişkin A.C. ve ailesinden toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.