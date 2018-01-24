Geyve ilçesindeki evinde kurcaladığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Kepekli Sokağı'nda yaşayan Mete Serhat Aslantürk'ün (27) elindeki av tüfeği bir anda ateş aldı.



Evinde ailesine şaka yapmak üzere tüfeği kurcalarken yaşandığı iddia edilen olayda başından vurulan Aslantürk, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Mete Serhat Aslantürk, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Aslantürk'ün yaklaşık üç yıl önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

