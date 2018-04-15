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Av yasağı başladı

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyen balıkçılar bugün itibariyle ağlarını topladı. Denizlerde av yasağı başladı. Yasak, Akdeniz'de 16 Eylül'de diğer denizlerde ise 1 Eylül'de sona erecek.

Av yasağı başladı
Denizlerde balık azdı, tezgahlarda ise fiyat yüksekti. Vatandaş doya doya balık yiyemeden, bir balık sezonu daha sona erdi.

15 Nisan itibariyle Türkiye denizlerinlrinde avlanma yasağı başladı.

Tüm denizlerde 15 Nisan'dan itibaren trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapılamayacak.

Ağlarını bakıma alan balıkçılar yalnızca uluslararası sular ve ilgili düzenlemeye uymaları şartıyla uzatma ağlarla avlanabilecekler.

Av yasaklarına uyulması bir sonraki sezonda, tezgahlardaki balık çeşidi ve miktarının azalmaması için önemli.

Avlanma yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül'de, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de sonra erecek. 


ulusal.com.tr
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