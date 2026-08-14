Av yasağı sona erdi, balıkçılar bu gece Marmara'ya açılıyor

Bu yıl özellikle palamut açısından bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız teknelerinin bakımlarını yaptı, ağlarını hazırladı. Bu gece 12 metrenin altında olan teknelerimiz denize açılacak. Palamut başta olmak üzere istavrit, hamsi, kolyoz ve lüfer avlanacak. İnşallah bu sezon bol ve bereketli geçecek" dedi.